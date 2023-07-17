Maviye Sürgün 6. Bölüm Özeti

Ali'nin iftira sonucu gözaltına alınması ve Defne'nin istemediği bir adım atmasıyla gelişen olaylar anlatılıyor. Ali ve Defne arasında duygusal bir yakınlaşma yaşanırken, Ozan'ın düşmanlığı artmaktadır.

Maviye Sürgün'ün 6. bölümünde;

Ali üzerine atılan iftira sebebiyle gözaltına alınır. Ali'nin gözaltında olması Defne'yi üzer. Ali'nin suçsuz olduğuna birebir şahittir ancak Ozan'ın ısrarı Defne'nin istemediği bir adımı atmasına sebep olacaktır.

Ozan ulaşmak istediği altın çantası için Defne'yi kullanmaya devam eder. Ali, Defne konusunda şüpheleriyle mücadele ederken bu süreçte duygusal olarak yakınlaşan çift hiç beklemedikleri bir çekimle öpüşürler.

Onları uzaktan izleyen Ozan'ın düşmanlığı ise giderek artacaktır.