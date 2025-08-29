Mavi Vatan Resim Yarışması'nda Ödüller Sahiplerini Buldu

"Mavi Vatan Resim Yarışması"nda başarılı olan öğrencilerin eserleri, TEKNOFEST Mavi Vatan'da beğeniye sunuldu.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda devam ediyor.

Etkinlik kapsamında düzenlenen "Mavi Vatan Resim Yarışması"nda başarılı olan katılımcıların eserleri, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) standı önünde "Çocukların Gözünden Mavi Vatan" adıyla sergileniyor.

Katılımcıların ilgi gösterdiği sergide, Türkiye'nin denizcilik alanındaki pek çok ürünü ve "mavi vatan"a duyulan sevgi resmediliyor.

Mavi Vatan Resim Yarışması, Türkiye'nin deniz yetki alanları üzerindeki egemenlik haklarının, milli güvenlik politikalarının ve jeopolitik vizyonunun toplumun farklı yaş gruplarına aktarılmasını amaçlayan özel bir etkinlik olarak öne çıktı.

Yarışma kapsamında ilk ve ortaokul öğrencilerinin hayal güçlerini ve duygusal ifade yeteneklerini geliştirmeleri hedeflendi.