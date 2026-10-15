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Mavi Nefes Eğitim Otobüsü Kırklareli'nde öğrencilere deniz kirliliğini anlatıyor

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Mavi Nefes Eğitim Otobüsü Kırklareli'nde öğrencilere deniz kirliliğini anlatıyor
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Kırklareli'nde Mavi Nefes Projesi Eğitim Otobüsü öğrencilerle buluştu. Etkinlikte beş gün boyunca deniz kirliliğinin önlenmesi ve doğal yaşamın korunması konularında bilgilendirme yapılarak öğrencilerde çevre duyarlılığı ve deniz ekosistemi farkındalığı hedefleniyor.

Kırklareli'nde denizlerin korunması ve çevre bilincinin artırılması amacıyla yürütülen Mavi Nefes Projesi Eğitim Otobüsü öğrencilerle buluştu.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Coşkun Özen ile Şube Müdürü Kamuran Şen'in katıldığı etkinlik kapsamında, beş gün boyunca öğrencilere deniz kirliliğinin önlenmesi ve doğal yaşamın korunması konularında bilgilendirme yapılıyor.

Proje ile öğrencilerde çevre duyarlılığının geliştirilmesi, çözüm odaklı düşünme becerilerinin desteklenmesi ve deniz ekosisteminin korunmasına yönelik farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Kaynak: AA
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