Mavi Marmara saldırısını anlatan 'Sinyal' filminin galası yapıldı

Gazze'ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırının ve Filistin'deki İsrail zulmünün anlatıldığı "Sinyal" adlı kısa filmin galası gerçekleştirildi.

Beyoğlu Atlas 1948 Sineması'ndaki galaya filmin teknik ekibi ve oyuncularının yanı sıra çok sayıda sinemasever ve davetli katıldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından "Mavi Marmara Yılı" ilan edilen 2020 yılına özel hazırlanan yapım, Mavi Marmara gemisinde 12 yıl önce yaşananları gerçek görüntülerle beyaz perdeye aktardı.

Gösterim öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulunan yönetmen Recep Köse, Mavi Marmara gemisinde kendisinin de yolculuk yaptığını ve o anları yaşadığını belirterek, "İsrail, yayınlarımızı kestiğinde 'No signal' yazıyordu fakat filmimizin ismi Sinyal. Bu, bizim için bir şey ifade ediyor. Biz bu sesi dünyaya duyuracağız." dedi.

Köse, gemiye saldırı düzenlendiğinde o geminin de bir süreliğe Gazze gibi, Filistin gibi olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bunları yaşamak benim ve ekibimin üzerine bir sorumluluk getirdi. Bunu anlatabilmenin ağırlığını taşıyabilme sorumluluğu sebebiyle 10 yıl sonra sinema filmi yaptık. Tabii bir şeyi yaşamış olmak, onun için çok daha fazla emek sarf etmeyi gerektiriyor. Bir şeyi yaşamakla anlatmak çok farklı şeyler. Dolayısıyla biz bir kötülük yaşadık. Dünyanın görebileceği en büyük kötülüklerden birisini yaşadık. Dolayısıyla bu, sadece o kötülüğü yansıtabilme, hissettirebilme çabası."

"Canlandırırken bile o duyguyu yaşadık"

Yapımcı Yavuz Yıldırım da Mavi Marmara'nın 10. yılında bu filmi çektiklerini belirterek, "Filmimiz İtalya'da, İngiltere'de, Almanya'da, Kanada'da, Hindistan'da farklı film yarışmalarında birinci oldu. Kimisinde yarı finalist, kimisinde film seçkisine girdi. Festival süreci tamamlandıktan sonra da filmimizi halkımıza açtık. Kültür sanat anlamında da tekrar değerlendirmek için galasını gerçekleştirdik." şeklinde konuştu.

Filmin oyuncularından Kamil Aras Demir, yapım için başlangıcından sonuna büyük bir emek harcandığını dile getirerek, insani bir meseleyi ele aldıklarını ve gerçek kahramanların hayatlarını anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

Oyuncu Zafer Gültekin de o anı yaşamak ve canlandırmanın duygusal açıdan etkileyici olduğuna işaret ederek, "Dışarıdan göründüğü gibi değil. Bunu canlandırırken bile o duyguyu yaşadık. O çekilen acıları, çileleri, sıkıntıları anlatmak muhteşemdi. İnşallah bunun uzun metrajı da olur. Bu olayı bütün dünyanın görmesi lazım. Filistin halkının yaşadığı çileleri görmeleri gerekiyor." diye konuştu.

Çekimleri İstanbul'daki platoda yapılan 19 dakikalık film, 8 ülkede düzenlenen uluslararası yarışmalardan ödülle döndü.

Yapımcılığını Rumman Grup'un üstlendiği filmin idari yapımcılığını Yavuz Yıldırım, görüntü yönetmenliğini Celal Topçu, müziklerini Yücel Arzen, kurgusunu da Sefa Yumuşak yaptı.

Film, İHH'nın YouTube sayfasından izlenebiliyor.