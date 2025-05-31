"Mavi Marmara" saldırısında hayatını kaybedenler Stockholm'de anıldı

'Mavi Marmara' saldırısında hayatını kaybedenler Stockholm'de anıldı
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İsveç'in başkenti Stockholm'de İsrail'in Gazze saldırıları protesto edilirken, "Mavi Marmara" saldırısında hayatını kaybedenler de anıldı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de İsrail'in Gazze saldırıları protesto edilirken, "Mavi Marmara" saldırısında hayatını kaybedenler de anıldı.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarının derhal durdurulmasını talep ederken, "Gazze Özgürlük Filosu"nda yer alan Mavi Marmara gemisine İsrail'in düzenlediği saldırıda şehit olan 10 kişiyi andı.

Göstericiler, "Özgür Filistin, Özgür Gazze", "Soykırımı durdurun" ve " İsrail'e boykot" yazılı pankartlar taşıdı.

"Gazze'de çocuklar öldürülüyor" ve "Filistin'e özgürlük" sloganları atan eylemciler, İsveç Parlamentosu önüne kadar yürüdü.

Gösteride destek veren Yahudi asıllı İsveçli aktivist Dror Feiler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2010 yılındaki "Gazze Özgürlük Filosu"ndaki teknelerin birinin içinde bulunduğunu söyledi.

Uluslararası sularda saldırıya uğradıkları anı hiç unutamadığını dile getiren Feiler, şunları söyledi:

"Mavi Marmara gemisine saldırıda 10 Türk aktivist İsrail askerleri tarafından şehit edildi. İsrail askerlerinin uluslararası sularda 31 Mayıs 2010'da sabaha karşı teknelerimize yaklaşarak ateş etmelerini asla unutmayacağım. Bu gün şunu söylemeliyim ki Mavi Marmara gemisinde bulunan 10 Türk şehidi hatırlamalıyız ve onurlandırılmalıyız. Türkiye'nin bu şehitleri bizim şehitlerimizdir. Çünkü bunlar Filistin'in özgürlüğü için şehit oldular."

İsrail askerlerinin kendisinin de içinde bulunduğu birçok aktivisti tutukladığını kaydeden Feiler, "Dayak atıp kaburgalarımı kırdılar. İsrail hapishanelerinde birkaç gün kaldıktan sonra dünyanın baskısı ile serbest bırakıldık. Bizim yaşadığımız sıkıntı, Gazze halkının yaşadığı sıkıntı yanında hiçbir şey, Gazze 2006'dan beri İsrail rejiminin ölümcül baskısı altında ve 19 yıldır soykırıma uğruyor." dedi.

Mavi Marmara saldırısı

Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan "Gazze Özgürlük Filosu"ndaki Mavi Marmara gemisinde bulunan gönüllüler ve basın mensupları, İsrail tarafından 31 Mayıs 2010'da uluslararası sularda silahlı saldırıya uğrayarak alıkonulmuş, saldırı sonucu 10 kişi hayatını kaybetmiş, 56 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Atila Altuntaş - Güncel
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