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Mavi Balina-2026 Davet Tatbikatı

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- Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu: "Halen ikisi eğitim denizaltısı olmak üzere 14 denizaltı gemimiz var. Bu ay içinde Reis sınıfı havadan bağımsız tahrik sistemli denizaltıların üçüncüsü olan MURATREİS denizaltımızı da hizmete alıyoruz. Reis sınıfı denizaltılarımızın diğer 3'ünün inşası da devam ediyor"

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Türkiye'nin milli denizaltı projesi MİLDEN kapsamında ilk denizaltı ATILAY'ın inşasının Gölcük Tersanesi'nde sürdüğünü bildirdi.

Oramiral Tatlıoğlu, Doğu Akdeniz'de 9-20 Kasım'da gerçekleştirilen Mavi Balina-2026 Davet Tatbikatı kapsamında TCG Salihreis'te yaptığı açıklamada, Malatya'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan personele Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı dileklerini ileterek başladı.

Ardından Doğu Akdeniz'de 9-20 Kasım'da gerçekleştirilen Mavi Balina-2026 Davet Tatbikatı'na ilişkin bilgi veren Tatlıoğlu, tatbikatın Türk Deniz Kuvvetlerinin ev sahipliğinde, dost ve müttefik ülkelerin katılımıyla düzenlendiğini belirtti.

Tatbikata Deniz Kuvvetleri unsurlarının yanı sıra NATO Daimi Deniz Görev Grubu, ABD ve Pakistan unsurlarının da katıldığını aktaran Tatlıoğlu, toplam 8 denizaltı, 20 suüstü unsuru, 10 hava unsuru ve yaklaşık 4 bin 500 personelin görev yaptığını kaydetti.

Tatbikatın 8 ülkeden 14 gözlemci ve 9 ülkeden yabancı askeri ataşe tarafından takip edildiğini belirten Tatlıoğlu, denizaltı savunma harbi ve denizaltı harbi alanlarında kullanılan sistemlerin denenmesi ve kabiliyetlerin geliştirilmesinin amaçlandığını ifade etti.

Geçen yıl kurulan Sualtı Harekat Komutanlığının da tatbikatta etkin şekilde görev aldığını bildiren Tatlıoğlu, denizaltıların modern deniz harbindeki önemine dikkati çekti.

14 denizaltı gemimiz var

Gelişen teknolojiyle suüstü gemilerinin daha kolay tespit edilebilir ve hedef alınabilir hale geldiğini belirten Tatlıoğlu, denizlerde üstünlük sağlamanın sualtı harekat ortamına hakim olmaktan geçtiğini vurguladı.

Denizaltıların gizlilik, hareket serbestisi ve yüksek vuruş gücüyle önemli bir kuvvet çarpanı olduğunu ifade eden Tatlıoğlu, Türkiye'nin denizaltı filosunu güçlendirmeye devam ettiğini söyledi.

Tatlıoğlu, "Halen ikisi eğitim denizaltısı olmak üzere 14 denizaltı gemimiz var. Bu ay içinde Reis sınıfı havadan bağımsız tahrik sistemli denizaltıların üçüncüsü olan MURATREİS denizaltımızı da hizmete alıyoruz. Reis sınıfı denizaltılarımızın diğer 3'ünün inşası da devam ediyor." dedi.

Milli denizaltı projesine ilişkin de bilgi veren Tatlıoğlu, ilk etapta 6 adet inşa edilmesi planlanan MİLDEN projesinin ilk denizaltısı ATILAY'ın yapım çalışmalarının Gölcük Tersanesi'nde sürdüğünü bildirdi.

İnsanlı denizaltıların yanı sıra insansız denizaltılar ve farklı görevlerde kullanılacak insansız sualtı araçlarını da envantere kazandırmak için çalıştıklarını aktaran Tatlıoğlu, denizaltıların milli silah sistemleriyle donatıldığını kaydetti.

Milli ağır torpido AKYA, denizaltıdan atılan milli ATMACA güdümlü mermileri ve milli mayın MALAMAN'ın envantere alınmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

İnsansız sistemler denizaltı savunma harbinde kullanılacak

Denizaltı savunma harbinin insanlı ve insansız suüstü, sualtı ve hava unsurlarının birlikte kullanıldığı çok boyutlu bir yapıya dönüştüğünü ifade eden Tatlıoğlu, Türk Deniz Kuvvetlerinin bu alanda çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

TURNAS-26 İnsansız Sistemler Tatbikatı'nda sergilenen Bayraktar TB3 ve AKSUNGUR insansız hava araçlarının sonoboy döşeme ve akustik sinyal işleme kabiliyetlerinin Mavi Balina Tatbikatı'nda da denendiğini ve geliştirildiğini aktaran Tatlıoğlu, insansız hava araçları ile denizaltıların müşterek harekatının gerçekleştirildiğini bildirdi.

ORKA Hafif Torpidosu'nun insansız deniz araçlarının yanı sıra insansız hava araçlarından da kullanılmasının hedeflendiğini belirten Tatlıoğlu, "Böylece denizaltı savunma harbini, değerli birliklerimizi denizaltıların tehdit sahasına sokmadan icra etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin coğrafi konumu, deniz yetki alanları ve deniz ulaştırma hatlarının stratejik önemi nedeniyle güçlü ve caydırıcı bir deniz kuvvetlerine sahip olması gerektiğini vurgulayan Tatlıoğlu, Türk Deniz Kuvvetlerinin Mavi Vatan ve ötesinde her türlü deniz harekatını yapabilecek güç ve kararlılıkta olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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