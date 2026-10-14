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Mauritius Başbakanı Ramgoolam, şiddet olayları sonrası sokağa çıkma yasağı ilan etti

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Mauritius Başbakanı Navinchandra Ramgoolam, pazartesi akşamından bu yana süren şiddet olaylarının ardından salı 20.30'dan çarşamba 06.00'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti. Olaylarda yollar trafiğe kapatıldı; karakollar, iş yerleri ve araçlar zarar gördü.

PORT LOUIS, 14 Ekim (Xinhua) -- Mauritius'un başkenti Port Louis yakınlarındaki Saint-Croix'da nöbet tutan güvenlik güçleri, 12 Ekim 2026.

Mauritius Başbakanı Navinchandra Ramgoolam, salı günü yerel saatle 20.30'dan çarşamba günü 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

Bu karar, pazartesi akşamından bu yana ülkenin çeşitli bölgelerinde yaşanan şiddet olaylarının ardından alındı. Olaylarda bazı kişiler çeşitli nesneleri ateşe vererek yolları trafiğe kapattı. Karakollar, iş yerleri ve araçlar zarar gördü. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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