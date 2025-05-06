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Mattia Ahmet Minguzzi'nin İsim Verildiği Sokak Açıldı

Mattia Ahmet Minguzzi'nin İsim Verildiği Sokak Açıldı
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Kadıköy'de bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ismi Trabzon'un Of ilçesinde bir sokağa verildi. Of Belediyesinin meclis toplantısında alınan kararla, Minguzzi'nin anısı ölümsüzleştirildi.

Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ismi, Trabzon'un Of ilçesinde bir sokağa verildi.

Of Belediyesinden yapılan açıklamada, Belediyenin mayıs ayı meclis toplantısında alınan kararla Mattia Ahmet Minguzzi'nin isminin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Yıldırım Sokak'a verildiği ifade edildi.

Belediye Başkan Vekili Ömer Çakıroğlu, toplantıdaki konuşmasında, Minguzzi'nin adını ve anısını Of'ta ölümsüzleştirmek için karar aldıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Bu karar, meclis üyelerimizin oy birliğiyle alınmıştır. Kıymetli genç kardeşimiz Mattia Ahmet Minguzzi'nin vefat haberi hepimizi derinden sarsmıştır. Rabbimden rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Gösterdikleri vefa ve katkılar için Of Belediye Başkanı'mız Sayın Salim Salih Sarıalioğlu'na ve tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Güncel
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