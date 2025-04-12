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Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit ettiği gerekçesiyle bir kişi daha tutuklandı

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Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine sosyal medyadan tehdit içerikli mesajlar atan ve Gümüşhane'de yakalanan şüpheli, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Bıçaklı saldırı sonucu öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine tehdit içerikli mesaj atan biri kişi daha tutuklandı.

Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine sosyal medya üzerinden tehdit içerikli mesajlar atan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından Gümüşhane'de yakalandığı duyurulan şüpheli K.Y. İstanbul'a getirilmişti.

KARAR VERİLDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirilen şüpheli K.Y., 'birden fazla kişi ile tehdit' ve 'silahla tehdit' suçlarından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLU SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Minguzzi ailesine tehdit soruşturmasında dün de 5 kişi hakkında tutuklama kararı verilmişti. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı böylece 6'ya yükseldi.

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Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit ettiği gerekçesiyle bir kişi daha tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Güncel
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Yorumlar (21)

Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

İdam idam idam

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Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

Fare soyu

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Haber Yorumlarıibrahim ergül:

Saçma salak sistemler ile çocuklarımızı koruyamiyoruz. Anlayın artık ve biran evvel insani, islami hukuk sistemi getirerek aileyi, çocuklarımızı, kadınlarımızı, gençlerimizi, yaslilarimizi korumalıyız.

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Haber YorumlarıThe Nomad:

Hepsi idamlık.

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Haber YorumlarıGoethegitme:

Sosyal medya fareleri the end..

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Haber YorumlarıÖmer Coşkun:

Yardım ve yataklık edenlerde en ağır cezayı almalı

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Haber YorumlarıSerkan GÖRGÜN:

Ölmüşlerini s2n

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Haber YorumlarıHüseyin Keskin:

Asın bunları yaşamasın bu kişiler

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Haber YorumlarıHüseyin Keskin:

İnş içerde şişlerler bunları en ağır cezalar gelmeli içerde fazla yemek vermeyin bu gibilere dışarının kıymetini anlasınlar

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Haber YorumlarıROTA ANIMALS:

Karadeniz sasirdikmi asla.Kulanilmaya elverişli mahlukatlar

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