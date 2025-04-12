Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit ettiği gerekçesiyle bir kişi daha tutuklandı
Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine sosyal medyadan tehdit içerikli mesajlar atan ve Gümüşhane'de yakalanan şüpheli, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Bıçaklı saldırı sonucu öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine tehdit içerikli mesaj atan biri kişi daha tutuklandı.
Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine sosyal medya üzerinden tehdit içerikli mesajlar atan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından Gümüşhane'de yakalandığı duyurulan şüpheli K.Y. İstanbul'a getirilmişti.
KARAR VERİLDİ
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirilen şüpheli K.Y., 'birden fazla kişi ile tehdit' ve 'silahla tehdit' suçlarından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TUTUKLU SAYISI 6'YA YÜKSELDİ
Minguzzi ailesine tehdit soruşturmasında dün de 5 kişi hakkında tutuklama kararı verilmişti. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı böylece 6'ya yükseldi.