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Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında ara karar

Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında ara karar
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Kadıköy'de gittiği bit pazarında bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında suça sürüklenen çocuklar B.B. ile U.B. ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme duruşmayı 20 Haziran'a erteledi.

İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için gittiği bit pazarında Mattia Ahmet Minguzzi (15) ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşandı. Pazardan ayrılmak isteyen Minguzzi B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı. U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmeledi. Minguzzi tedavi gördüğü hastanede 9 Şubat'ta hayatını kaybetti.

SANIKLAR İKİNCİ KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 15 yaşındaki tutuklu sanıklar U.B. ve B.B, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada maktul çocuğun annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ve babası Andrea Minguzzi ile taraf avukatları da hazır bulundu.

CHP genel başkan yardımcıları Aylin Nazlıaka ile Suat Özçağdaş ve AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü'nün de katıldığı duruşmaya, kapalılık ve gizlilik kararı olduğu için basın mensupları ile izleyiciler alınmadı. Balıkesir'de, motokuryelik yaparken 17 yaşındaki E.Ö. tarafından bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın annesi Zuhal Akman da Minguzzi'nin ailesine destek olmak için duruşma salonunun önünde yer aldı. Dava nedeniyle duruşma salonunun önünde ve koridorda geniş güvenlik önlemleri alındı.

DURUŞMA 20 HAZİRAN'A ERTELENDİ

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin yürütülen duruşma 20 Haziran Cuma gününe ertelendi.

"MATTİA AHMET İÇİN ADALET" SLOGANLARI

Diğer yandan aileye destek için gelenler Anadolu Adliyesi bahçesinde toplanarak "Mattia Ahmet için adalet" sloganı attı. Duruşmanın görüleceği mahkeme salonu önüne gelen kalabalık ise anne Yasemin Akıncılar'a destek verdi.

24 YILA KADAR HAPİS CEZALARI İSTENİYOR

Şüpheli çocuklar B.B. ve U.B. hakkında '"Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürüldüğü anların görüntülerine ilişkin bilirkişi raporunda, olay yerinde tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. ile birlikte olduğu tespit edilen M.A.D ve A.Ö ise yakalanarak tutuklandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

4 tane ortalık yapımı oluşmuş yaratık bir tane meleği yedi. cezası artık kesilmeli

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