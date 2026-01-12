Haberler

Veterinerlik fakültesi raporunda, 'Matmazel' isimli köpeğin darbedildiği tespit edildi

Veterinerlik fakültesi raporunda, 'Matmazel' isimli köpeğin darbedildiği tespit edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Demetevler Metro İstasyonu'nda 'Matmazel' isimli sokak köpeğinin darbedilerek öldürüldüğü belirlenirken, soruşturmada görevden alınan kişilerin iş akitleri feshedildi.

ANKARA'da Demetevler Metro İstasyonu'nda 'Matmazel' isimli sokak köpeğinin ölümüne ilişkin Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Merkezi Tanı Laboratuvarı'nda yapılan patolojik incelemede köpeğin darbedildiği tespit edildi. Söz konusu rapor doğrultusunda, daha önce görevden el çektirilen kişilerin iş akitleri feshedildi.

EGO Genel Müdürlüğü'nden soruşturmaya ilişkin sanal medyadan yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Demetevler Metro İstasyonu'nda 15 yaşındaki 'Matmazel' isimli köpeğe yönelik darp iddiaları üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 03.01.2026 tarihinde idari ve adli inceleme başlatıldı. Ankara Barosu'nun da dahil olduğu süreçte, söz konusu köpek Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Merkezi Tanı Laboratuvarı'na götürülmüş; patolojik incelemeler sonucunda hazırlanan rapor tarafımıza iletilmiştir. O raporda Matmazel'in darp edildiği tespit edilmiştir. Söz konusu rapor doğrultusunda, daha önce görevden el çektirilen kişilerle ilgili olarak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın talimatıyla iş akitleri feshedilmiştir. Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürütülen adli soruşturma devam etmekte olup, Ankara Büyükşehir Belediyesi de bu dosyada müşteki/katılan olarak yer alacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama

Günlerdir gözaltında olan Selen Görgüzel ile ilgili karar verildi
AK Partili Çelik'ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir

Tepki çeken kararda geri adım sinyali: Yeni değerlendirme yapılabilir
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi

Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şanlıurfa'da sopayla darba 4 tutuklama

Yaşlı adamı husumetlileri bu hale getirdi
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı

Gassalın sözleri cinayet ihtimalini daha da güçlendirdi
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi

Cezaevi hayatı 62 gün sürdü
Beşiktaş, David Jurasek'in sözleşmesini feshetti

Beşiktaş sözleşmesini feshetti! Yıldız oyuncuya veda
Şanlıurfa'da sopayla darba 4 tutuklama

Yaşlı adamı husumetlileri bu hale getirdi
Galatasaray Onyedika'yı bitirdi! Maaşı da belli bonservisi de

Süper Lig devinde mutlu son! Maaşı da belli bonservisi de
Komşuda yeni gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi

Görüntü bugün kaydedildi! Komşuda korkulan senaryo gerçek oluyor