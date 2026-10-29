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MASTOB Başkanı Zafer Süral'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

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MASTOB Başkanı Zafer Süral'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
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Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği (MASTOB) Başkanı Zafer Süral, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği (MASTOB) Başkanı Zafer Süral, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Süral, mesajında, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümünü büyük bir gurur, coşku ve heyecan içerisinde kutladıklarını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Cumhuriyet'in millete yalnızca bağımsız bir vatan değil, üretmenin, çalışmanın, gelişmenin ve gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmanın sorumluluğunu da emanet ettiğini aktaran Süral, şunları kaydetti:

"Bizler de turizm sektörü temsilcileri olarak ülkemizin ekonomik kalkınmasına, istihdamına ve dünyadaki tanıtımına katkı sağlamayı Cumhuriyetimize karşı taşıdığımız sorumluluğun önemli bir parçası olarak görüyoruz. Manavgat ve Side turizmi olarak hedefimiz, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ülkemizi turizmde daha ileriye taşımak, bölgemizin uluslararası marka değerini yükseltmek ve ülkemize daha fazla katma değer kazandırmaktır."

Süral, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını, aziz şehitleri ve gazileri saygı, rahmet ve minnetle anarak milletin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: AA
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