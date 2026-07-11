Maski Genel Müdürlüğü, Yüzde 99 Başarı ile Türkiye Listesinde

(MANİSA)- Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçede yürüttüğü klorlama ve dezenfeksiyon çalışmalarıyla 2026 yılında klor bakiye ölçümlerinde yüzde 99 başarı oranına ulaşarak Türkiye'nin en başarılı illeri arasında yer aldı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, halk sağlığını korumak ve vatandaşlara güvenli içme suyu ulaştırmak amacıyla klorlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor. İçme suyu kaynaklarından şebekeye, depolardan vatandaşların musluklarına uzanan süreçte gerçekleştirilen düzenli kontroller ve teknolojik takip sistemiyle suyun her aşaması denetleniyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri, Manisa merkez ve ilçelerinde 17 araç ve 34 personelle personelle klorlama faaliyetlerini aralıksız yürütüyor. İçme suyu depolarında tam otomatik klor dozaj sistemleri kullanılırken, klorlama ünitelerinin bakım ve kontrolleri düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Mahallelerde yapılan saha ölçümleriyle suyun klor seviyesi sürekli takip edilerek vatandaşlara sağlıklı ve güvenli içme suyu ulaştırılması sağlanıyor.

MANİSA, TÜRKİYE'NİN EN BAŞARILI İLLERİ ARASINDA

Sahadaki ekipler, portatif dijital klor ölçüm cihazlarıyla gerçekleştirdikleri ölçümleri anlık olarak tabletlere entegre özel yazılıma aktarıyor. Böylece elde edilen veriler idare tarafından takip edilip değerlendirilerek olası aksaklıklara hızlı şekilde müdahale ediliyor. Bu sistem ile içme suyunun mikrobiyolojik uygunluğu sürekli kontrol altında tutuluyor. Bu kapsamda yürütülen başarılı çalışmaların başarısı, resmi verilerle de ortaya konuldu. 2026 yılı içerisinde Halk Sağlığı tarafından gerçekleştirilen klor bakiye ölçümlerinde yüzde 99 başarı oranına ulaşan MASKİ, bu sonuçla Türkiye'nin klorlama çalışmalarında en başarılı illeri arasında yer aldı.

KAYNAKTAN MUSLUĞA SUYUN HER DAMLASINI TAKİPTE

Konuyla ilgili bilgi veren İçme Suyu Temini ve Su Arıtma Kalite Şube Müdürü Görkem Yemişçi, MASKİ'nin 17 ilçede kesintisiz hizmet verdiğini belirterek, "2026 yılı içerisinde Halk Sağlığı tarafından alınan klor bakiye ölçümlerinde yüzde 99 başarı sağlayarak Türkiye'nin en başarılı illerinden biri olduk. Vatandaşlarımıza sağlıklı ve güvenilir içme suyu ulaştırmak için çalışmalarımızı aynı titizlikle sürdürüyoruz" dedi.

Klorlama Dezenfeksiyon Sorumlusu Ersin Akar ise klorlama çalışmalarının her gün düzenli olarak yürütüldüğünü ifade ederek, "İçme suyu depolarımızın dezenfeksiyon işlemlerini tam otomatik klor dozaj sistemleriyle gerçekleştiriyoruz. Mahallelerde yaptığımız dijital klor ölçümleri anlık olarak sisteme aktarılıyor ve tüm süreç merkezden takip ediliyor. MASKİ olarak kaynaktan musluğa kadar suyun her damlasını titizlikle izleyerek vatandaşlarımıza sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA