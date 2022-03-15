MASKİ'den Ahmetağa ve Bereketli'ye hizmet ziyareti

HİSARCIK, KÜTAHYA (Bültenler) - Mahalle muhtarlarının da hazır bulunduğu ziyarette MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Çevik, Muhtarların talep ve isteklerini dinledi.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Sarıgöl ilçesine bağlı Ahmetağa ve Bereketli Mahallelerini ziyaret etti. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik'e, Milliyetçi Hareket Partisi Sarıgöl İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Cem Çöllü, Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Akif Kılıçaslan ve MASKİ İlçe Şefi Veli Toktaş eşlik etti.

Muhtarlar hizmetten memnun

Ahmetağa Mahalle Muhtarı Hasan Altınkum, "Her kesiminde bildiği gibi Mahallemizin konumu tarım alanlarına çok yakın bu nedenle gerek alt yapı gerekse üst yapı olarak bir takım sıkıntılarımız meydana geliyordu. Cengiz Başkanımızdan Allah razı olsun bu sorunlarımıza son verdi. Bunların yanında her yıl düzenli olarak da derelerimizin temizlikleri yapılıyor. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bereketli Mahalle Muhtarı Kerim Bostan ise, "Cengiz Başkanımız verdiği sözler birer birer yerine getiriliyor. Öncelikle mahallem ve şahsım adına Büyük Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Mahalledeki çalışmalara değinecek olursak gözle de görüldüğü gibi hiçbir sıkıntımız kalmadı diyebiliriz. Sarıgöl ilçemiz mahalleleriyle birlikte daha yaşanabilir bir yer haline geldi. Ben bugün burada MASKİ Genel Müdür Yardımcımız ve beraberindekileri Mahallemizde ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. İnşallah en kısa zamanda da Cengiz Başkanımızı burada ağırlamak istiyoruz" dedi.

"Hedefimiz gelecek nesillere iyi bir şehir bırakmak"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün vizyonu doğrultusunda 17 ilçeye eşit hizmet anlayışı ile yola çıktıklarını ifade eden MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, "Gelecek nesillere daha iyi bir şehir bırakmak adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu doğrultuda mahalle muhtarlarımız ile de irtibatlarımızı sıklaştırarak kendilerinin talep ve isteklerini yerinde dinleyerek çözüm odaklı çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Ahmetağa ve Bereketli Mahallelerinde de yürüttüğümüz çalışmaları yerinde inceleme fırsatı bulduk. Amacımız vatandaşlarımızı daha güzel projelerle buluşturmak. Bundan sonraki süreçte el ele vererek daha güzel çalışmalarda bir araya gelmenin hedefini kuruyoruz" dedi.

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