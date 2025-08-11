Maryland'da Ev Yangınında 6 Kişi Hayatını Kaybetti
ABD'nin Maryland eyaletinde çıkan ev yangınında 4'ü çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi. Olayda bir kişi alevlerden kurtulmayı başarırken, dumandan etkilenen bir itfaiye görevlisi hastaneye kaldırıldı. Yangının nedeni hakkında soruşturma başlatıldı.
ABD'nin Maryland eyaletinde evde çıkan yangında 4'ü çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi.
Yerel yetkililer, Baltimore kenti yakınlarındaki evde yangın çıktığını ve bir kişinin alevlerden kaçmayı başardığını duyurdu.
Yaklaşık 70 itfaiye görevlisi, bir saatten fazla mücadele ederek alevleri kontrol altına aldı.
Olayda 4'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.
Öte yandan dumandan etkilenen bir itfaiye görevlisi de hastaneye kaldırıldı.
Yangının nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel