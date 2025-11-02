Haberler

Mary Evers'ın Gazze'deki Kayıpları Anma Projesi Londra'da Sergilendi

Mary Evers'ın Gazze'deki Kayıpları Anma Projesi Londra'da Sergilendi
Güncelleme:
İrlandalı aktivist Mary Evers, Gazze'de öldürülen Filistinlilerin isimlerini nakışla kumaşa işleyerek, 'Stitch Their Names Together' adlı projesini Londra'da düzenlenen 'Filistin'in Sesleri Festivali'nde sergiledi. Proje, Filistin kültürünü ve direnişini kutlamayı amaçlıyor.

İrlandalı aktivist ve osteopat Mary Evers'ın Gazze'de öldürülenlerin isimlerini nakışla işlediği projesi, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Filistin kültürü, sanatı ve direnişinin anlatıldığı "Filistin'in Sesleri Festivali"nde sergilendi.

Evers'ın "Stitch Their Names Together" adlı çalışması, Kings Place'ta düzenlenen festivalin "Presence of the Absent (Varlığın Yokluğu)" temalı sergiler bölümünde ziyaretçilerle buluştu.

Ziyaretçiler, Evers ile yüzlerce gönüllünün, Gazze'de öldürülenlerin isimlerini Filistin bayrağının renkleriyle kumaşa tek tek işleyerek oluşturduğu panelleri yakından inceleme fırsatı buldu.

Aktivist ve osteopat Evers, festival kapsamında düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, Gazze'de öldürülen Filistinlilerin isimlerini nakışla belgelediği çalışmasının hikayesini katılımcılarla paylaştı.

Filistinli kadınların geleneksel nakış sanatı "tatreez"den esinlenerek çalışmasını hayata geçirdiğini aktaran Evers, dünyanın dört bir yanından gönüllülerin projeye katılmak için kendisine ulaştığını anlattı.

Evers, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden her bir Filistinlinin adını, yaşını ve cinsiyetini nakışla kumaşa işleyerek kayıpları "sayılardan öteye taşımayı" amaçladığını söyledi.

Projesinde Filistin bayrağının renklerinden esinlenen Evers, siyah ipliğin erkekleri, kırmızı ipliğin kadınları ve yeşil ipliğin ise çocukları simgelediğini dile getirdi.

Orta Doğu'da uzun yıllar yaşayan İrlanda kökenli Evers, babasının Birleşmiş Milletler (BM) barış gücündeki görevi nedeniyle Filistin, Lübnan, Suriye ve Mısır gibi ülkelerde büyüdü.

Evers, "Stitch Their Names Together" adlı girişimiyle Gazze'de öldürülenleri anmayı, isimlerini görünür kılmayı ve toplumsal farkındalık yaratmayı hedefliyor. Proje zamanla uluslararası bir dayanışma hareketine dönüşürken, dünyanın farklı bölgelerinden 200'ün üzerinde gönüllü Evers'ın çabasına destek verdi.

Tüm gelirinin Edward Said Ulusal Müzik Konservatuvarına bağışlandığı festival, müzik, tiyatro, edebiyat, sinema ve el sanatlarını bir araya getirerek Filistin'in kültürel mirasını yaşatmayı amaçlıyor.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Güncel
Haberler.com
500
