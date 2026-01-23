Macar klavsen virtüözü Marton Borsanyi İstanbul'da konser verdi

Macar klavsen virtüözü Marton Borsanyi, her yıl 22 Ocak'ta kutlanan "Macar Kültür Günü" kapsamında İstanbul'da müzikseverlerle buluştu.

Liszt Enstitüsü Macar Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde sanatçı, Jean-Philippe Rameau, Antonio Lucio Vivaldi, Johann Sebastian Bach, Franz Joseph Haydn ve Giuseppe Domenico Scarlatti'nin eserlerini seslendirdi.

Konser öncesinde AA muhabirine açıklamada bulunan Borsanyi, "Daha önce Türkiye'ye geldim. Buradaki dinleyiciler çok mutlu, hızlı coşuyorlar. Bir yandan da çok disiplinli ve ciddi olabiliyorlar. Buraya her geldiğimde çok mutlu oluyorum, gerçekten ayrı bir keyif." dedi.

Macar Kültür Günü için gerçekleştireceği konserin kendisi için önemli olduğunu ifade eden Borsanyi, "Böyle önemli bir günde insanın ülkesini temsil etmesi, böyle güzel bir etkinlikte yer alması ayrıca bir onur kaynağı." ifadesini kullandı.

"Mümkün mertebe kültürümüzü Macaristan'dan buraya taşımak istiyoruz"

Liszt Enstitüsü Macar Kültür Merkezi Müdürü Aron Sipos ise Macar Kültür Günü'ne ilişkin, "22 Ocak 1823'te Ferenc Kölcsey, Macar milli marşının metnini tamamlıyor, 1844'te de Ferenc Erkel tarafından besteleniyor. Macaristan'ın milli duası olarak atıf yaptığımız bu marş, ilginçtir ki 1989'a kadar resmi değil. Bu sebeple kültür günü, milli dayanışma ve beraberliğin anlamını taşıyor. Macaristan'ın bin yıla dayanan, gurur verici ve ilham kaynağı olan somut ve soyut kültürel mirasın kanıtı olarak bugünü kutluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sipos, 2024'te Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında 170 etkinlik gerçekleştirdiklerini aktararak, bu yıl da Macar Kültür Günü etkinlikleri kapsamında org ve klavsen virtüözü Marton Borsanyi'yi İstanbul'da ağırladıklarını dile getirdi.

Merkez olarak Türkiye'de Macar kültürünün elçisi konumunda olduklarını belirten Sipos, "Mümkün mertebe kültürümüzü Macaristan'dan buraya taşımak istiyoruz. Edebiyat, sinema, müzik, sahne sanatları, dans, tiyatro, bilim, kitap tanıtımları gibi çok çeşitli alanda faaliyet göstermeye çalışıyoruz." ifadelerine yer verdi.