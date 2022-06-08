'Martı'yı alkollü kullandı, hem ehliyetinden oldu hem ceza kesildi - Haberler

İZMİR'de, mobil skuter uygulaması 'Martı'dan kiraladığı elektrikli bisikleti alkollü kullanırken polis ekiplerine yakalanan A.E.'nin (21) ehliyetine el konulup, yanında bulundurmadığı için 2 bin 250 TL ceza yazıldı. Konuyla ilgili Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurup, cezanın iptalini isteyen A.E.'nin avukatı Seyit Ahmet Akyüz, "Söz konusu uygulamada, ehliyet bulundurma ve sürücü belgesine sahip olma yönünde bir şart olmadığından, alkol nedeniyle müvekkilin sürücü belgesine el konulması da kabul edilemez bir işlemdir. Kullanıcıların, sürücü belgesiz kişiler gibi değerlendirilmesi gerekiyor" dedi.

İzmir'de yaşayan A.E., 15 Mayıs'ta arkadaşlarıyla alkol alıp eğlendikten sonra eve gitmek için yola çıktı. A.E., mobil skuter uygulamasından elektrikli bisiklet sınıfındaki bir aracı kiraladı. Kordonboyu'nda aracı sürerken, polis ekipleri kontrol amaçlı A.E.'yi durdurdu. Alkolmetreye üflemesi istenen A.E., raporlara göre 0,83 promil alkollü çıktı. Bunun üzerine ekipler, A.E.'ye 'alkollü araç kullanmak' ve 'ehliyeti yanında bulundurmamak' suçlarından, 2 bin 250 TL idari ceza kesti. Ayrıca A.E.'nin ehliyetine de 6 aylığına de el konuldu.