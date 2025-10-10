Marsilya İdari Temyiz Mahkemesi, İbn Sina Ortaokulu'nun Açık Kalmasına Karar Verdi

Fransa'da Marsilya İdari Temyiz Mahkemesi, alt mahkemenin Nice kentindeki Müslüman öğrencilerin gittiği özel okulunun açık kalmasına yönelik verdiği kararı onayladı.

Ülkenin güneyindeki Alpes-Maritimes Valiliğine bağlı Nice kentindeki İbn Sina Ortaokulunun avukatı Sefen Guez Guez, okulun durumu hakkındaki karara ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Marsilya İdari Temyiz Mahkemesi, alt mahkeme olan Nice İdari Mahkemesinin İbn Sina Ortaokulunun açık kalmasına yönelik aldığı karara Eğitim Bakanlığının yaptığı itirazı değerlendirdi.

Marsilya İdari Temyiz Mahkemesi, bakanlığın yaptığı itirazı reddederek, İbn Sina Ortaokulunun açık kalmasına yönelik alt mahkemenin verdiği kararı onayladı.

Alpes-Maritimes Valiliği 15 Mart 2024'te, Müslümanların bölgedeki tek özel okulu olan Nice'teki İbn Sina Ortaokulu'nu kapatma kararı almıştı. Okul, finansal kaynaklarını net olarak bildirmemekle suçlanmıştı.

Nice İdari Mahkemesi, Nisan 2024'te Alpes-Maritimes Valiliğinin İbn Sina Ortaokulu ile ilgili aldığı kapatma kararını bozmuştu. Okul hakkındaki "finansal kaynaklardaki belirsizlik" suçlaması da düşmüştü.

Eğitim Bakanlığı, Nice İdari Mahkemesinin verdiği karara itiraz ederek, üst mahkemeye başvurmuştu.