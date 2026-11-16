Mars ve Jüpiter, Heilongjiang'da pazartesi sabahı gökyüzünde yan yana geldi

Mars ve Jüpiter, Heilongjiang'da pazartesi sabahı gökyüzünde yan yana geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Pazartesi sabahı erken saatlerde Mars ve Jüpiter gökyüzünde yan yana gelerek görsel bir şölen oluşturdu. Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde çeşitli bölgelerde çekilen fotoğraflarda iki gezegenin gökyüzünü süslediği görüldü.
HARBİN, 16 Kasım (Xinhua) -- Mars ve Jüpiter, pazartesi sabahı erken saatlerde gökyüzünde yan yana gelerek görsel şölen sundu.
Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin çeşitli bölgelerinde çekilen fotoğraflarda iki gezegenin buluşması gökyüzünü süsledi.
Kaynak: Xinhua