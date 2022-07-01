Mars için şimdiden uçaklar tasarlanmaya başlandı!

Nisan 2021'de Nasa, Ingenuity Mars helikopteri ile yeni bir çağ başlattı. Bu sayede kızıl gezegeni yukarıdan da tarayabilen Nasa, önemli bir gelişme daha kaydetmiş oldu. Şimdi ise Arizona Üniversitesi araştırmacıları bu durumu bir adım daha öteye taşımaya hazırlanıyor.

Motorsuz uçak Mars'ta günlerce süzülebilecek

Üniversite'de mühedislerin başında olduğu bir ekip Mars yüzeyinde süzülebilecek motorsuz bir planör için çalışmalar yürütüyor. Aerospace dergisinde bu ay yayınlanan bir makale, yüzey gezicileri ile yörüngedeki uzay aracı arasındaki bilim-gözlem boşluğunu doldurabilecek bir Mars planörünün ön tasarımını ortaya koydu.

Nasa, Mars gizemini çözmek için yardımınızı istiyor

Bahsi geçen uçak sensörler ve kameralarla donatılacak. Mars yüzeyinde saatlerce hatta günlerce uçması beklenen bu motorsuz uçak, rüzgar enerjisini kullanacak. NASA araştırma bilimcisi Alexandre Kling, Perşembe günü Arizona Üniversitesi'nde yaptığı açıklamada, Mars yüzeyi ile atmosferinin arasındaki ilk birkaç kilometresine dikkat çekti:

"Yüzey ve atmosfer arasındaki tüm alışverişlerin gerçekleştiği yer burası. Burası tozun toplandığı ve atmosfere gönderildiği, eser gazların karıştığı, büyük ölçekli rüzgarların dağ vadisi akışlarıyla modülasyonunun gerçekleştiği yer. ve bununla ilgili çok fazla veriye sahip değiliz.

Arizona Üniversitesi ekibinin konsept uçağı, 3.4 metre kanat açıklığa ve sadece 5 kilogram ağırlığa sahip. Başka bir Mars görevi ile birlikte yollanabileceği düşünülen uçak, kızıl gezegende oldukça faydalı olabilir. Uçağın aynı zamanda kolay taşınması için katlanabilir yapıda tasarlandığı belirtiliyor.

Mars, uçuşu zorlaştıran ince bir atmosfere sahip ancak Ingenuity, tüm bunlara rağmen kontrollü uçuşun mümkün olduğunu ortaya koydu. Güneş enerjisi ile çalışan bu araç oldukça heyecan verici olsa da maalesef uzun mesafeler katedemiyor. Mars helikopteri aynı zamanda yüksek irtifalara çıkma konusunda da çok başarılı değil.

NASA, yeni planör ile Mars'taki araştırmalarına hız verecek gibi görünüyor. Peki siz Mars semalarında süzülecek bu uçak hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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