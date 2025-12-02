Haberler

Marmaris 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda Renkli Program

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Marmaris Yeni Yıl Festivali, 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda konserler, halk dansları gösterileri ve DJ performanslarıyla renkli bir şekilde kapılarını açtı. Aralık boyunca sürecek etkinliklerle yeni yıl coşkusu yaşanacak.

(MUĞLA) - Marmaris Yeni Yıl Festivali'nin ilk gününde 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda düzenlenen konser, halk dansları ve DJ performanslarıyla renkli anlar yaşandı. Festival, aralık ayı boyunca özel etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edecek.

Marmaris Yeni Yıl Festivali, 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda düzenlenen renkli etkinliklerle kapılarını açtı. İlk gün programında sahne alan Çağdaş Yalçın'ın sevilen şarkıları, Marmaris Gönüllüleri'nin sergilediği halk dansları gösterileri ve DJ Ahmet'in enerjik performansı izleyenlere keyif dolu anlar yaşattı. Yoğun katılım, yeni yıl coşkusunun ilçeye şimdiden yayıldığını gösterdi.

Festival kapsamında 3 Aralık Çarşamba akşamı (yarın) Lüksemburglu ünlü sanatçı Josh Island müzikseverlerle buluşuyor. Aralık ayı boyunca konserler, dans gösterileri, atölyeler ve çeşitli etkinliklerle zenginleşecek program, hem Marmaris halkına hem de ilçeyi ziyaret edenlere keyifli bir yeni yıl atmosferi sunuyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
Putin: Ukrayna gemilerine yönelik saldırıları artıracağız, Avrupa savaşmak istiyorsa biz hazırız

"Saldırıları artıracağız, savaşmak istiyorsanız hazırız"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı

500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı
Balıkçı ağına takıldı, gören şok oldu! Gemiden atlayıp kaçmış

Balıkçı ağına takıldı, gören şok oldu! Gemiden atlayıp kaçmış
Chobani Stadyumu, pazar günü bir derbiye daha ev sahipliği yapacak

Kulüp açıkladı! Pazar günü Kadıköy'de bir derbi daha oynanacak
Daha 17 yaşında! Hastaneye zor yetiştirdiler, öğrendikleri gerçekle yıkıldılar

Hastaneye zor yetiştirdiler, öğrendikleri gerçekle yıkıldılar
500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı

500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı
Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi! Ödenen maaşlar geri istenecek

Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi! Maaşlar geri istenecek
Ziraat Türkiye Kupası'nda günün ilk sürprizi gerçekleşti

Türkiye Kupası'nda sürpriz! Süper Lig ekibi uzatmalarda elendi
Maç bitti gerilim hala bitmedi: Galatasaray'dan ''Skandal'' sözleriyle paylaşım

Maç bitti gerilim hala bitmedi: ''Skandal'' sözleriyle flaş paylaşım
Mesut Özil, ''Telefonundaki en ünlü kim?'' sorusunu düşünmeden yanıtladı: Gerisi yalan

''Telefonundaki en ünlü?'' sorusunu düşünmeden yanıtladı: Gerisi yalan
Nefes kesen görüntü: Evli adamla yakalanan kadının yaptıkları inanılmaz

Evli adamla yakalanan kadının yaptıkları inanılmaz
Son dakika golünde sevinçten çıldıran Sadettin Saran 'Okan' diye bağırdı iddiası

Sevinçten çıldırdığı anda söylediği şey ortalığı karıştırdı
Özel sektör çalışanlarını heyecanlandıran promosyon çağrısı

Kabul edilirse toplu para işçinin cebine girecek
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.