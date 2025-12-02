Marmaris 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda Renkli Program

(MUĞLA) - Marmaris Yeni Yıl Festivali'nin ilk gününde 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda düzenlenen konser, halk dansları ve DJ performanslarıyla renkli anlar yaşandı. Festival, aralık ayı boyunca özel etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edecek.

Marmaris Yeni Yıl Festivali, 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda düzenlenen renkli etkinliklerle kapılarını açtı. İlk gün programında sahne alan Çağdaş Yalçın'ın sevilen şarkıları, Marmaris Gönüllüleri'nin sergilediği halk dansları gösterileri ve DJ Ahmet'in enerjik performansı izleyenlere keyif dolu anlar yaşattı. Yoğun katılım, yeni yıl coşkusunun ilçeye şimdiden yayıldığını gösterdi.

Festival kapsamında 3 Aralık Çarşamba akşamı (yarın) Lüksemburglu ünlü sanatçı Josh Island müzikseverlerle buluşuyor. Aralık ayı boyunca konserler, dans gösterileri, atölyeler ve çeşitli etkinliklerle zenginleşecek program, hem Marmaris halkına hem de ilçeyi ziyaret edenlere keyifli bir yeni yıl atmosferi sunuyor.