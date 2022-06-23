Marmaris'teki yangını çıkartan kişinin ifadesi ortaya çıktı! Yangını neden ve nasıl yaktığını tek tek anlattı
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Marmaris'te ormanı yakan şahsın sorgudaki ilk ifadesi ortaya çıktı. 3 farklı noktaya sigara izmariti atarak yangını başlattığını itiraf eden şahıs, ailesiyle arasındaki ticari bir husumetten dolayı olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Babasının bölgedeki arazisini sattıktan sonra kendisini dışladığını belirten şahıs, yangını çıkarttıktan sonra alevlere girerek intihar etmek istediğini aktardı.
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda 21 Haziran'da başlayan yangının söndürme çalışmaları havadan ve karadan müdahalelerle son hızıyla devam ediyor. Bir yandan da yangının çıkış nedenini araştıran ekipler, bir kişiyi gözaltına aldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gözaltına alınan şüpheli 34 yaşındaki S.A.'nın suçunu itiraf ettiğini söyledi. Bakan Soylu, açıklamasında, şu ifadelere yer verdi: "1988 doğumlu S.A. isimli şüpheli suçunu itiraf etti. Olay yerinde 2 adet benzin bidonu ele geçirildi. Şüpheli, ailesiyle arasındaki ticari bir husumetten dolayı olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Hatta kendisini öldürmek istediğini de belirtti. Şu anda şüpheli gözaltında" dedi.
Gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden şahsın sorgudaki ifadesi ortaya çıktı. Yangını 3 farklı noktada sigara izmariti atarak başlattığını itiraf eden şahıs, ailevi sorunlar yaşadığını söyledi.
Babasının yangın çıkardığı bölgede bulunan arazisini sattığını ve bu yüzden de babası tarafından dışlandığını ifade eden şahıs, alevlere girerek intihar etmek istediğini de söyledi.
Orman yangınının başladığı Küfre mevkisinde yakalanan şüphelinin olay anında alkollü olduğu da öğrenildi.
Sizce orman yangınlarına karşı tedbirler yeterli mi? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 22, 2022
Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 21, 2022