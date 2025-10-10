Haberler

Marmaris'te Yolsuzluk İddiaları: 3 Kişi Tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yolsuzluk iddialarıyla yürütülen soruşturma sonucu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü E.K.Ç ile birlikte 3 kişi tutuklandı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, "nitelikli dolandırıcılık", "zimmet" suçlarından Marmaris Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü E.K.Ç, A.K. ve S.G.M'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
