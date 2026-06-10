Marmaris'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri saha çalışmaları kapsamında belirlenen adres ve araçlara operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 382 gram esrar, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 279 bin 600 lira, 280 sterlin, 300 dolar ve 150 avro ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1 şüpheli ise serbest bırakıldı.