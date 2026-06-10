Haberler

Muğla'daki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Muğla'daki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve para ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde polisin düzenlediği operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya uyuşturucu madde sürüleceği bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 8-9 Haziran tarihleri arasında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde ekiplerin aramalarında, 225 gram kubar esrar, 157 gram satışa hazır 22 parça halinde esrar, hassas terazi, 279 bin 600 lira, 280 sterlin, 300 dolar, 150 avro ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: İran anlaşmayı müzakere etmek için çok vakit harcadı, şimdi bedelini ödeyecekler

Ve korkulan oluyor! Trump'tan bugüne kadarki en sert tehdit
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kenan'dan 'Para var huzur var' dedirten hareket

Kenan'dan "Para var huzur var" dedirten hareket
Bakan Tekin'den Irmak öğretmen açıklaması: Suçlu kim varsa gözünün yaşına bakılmayacak

Bakan Tekin, Irmak öğretmenle ilgili sessizliğini bozdu

Mert Hakan Yandaş kimseyi bulamayınca Yıldız Tilbe'ye sarıldı

Kimseyi bulamayınca Yıldız Tilbe'ye sarıldı
5 kardeş, babalarını öldüren annelerinden şikayetçi olmadılar

5 kardeş, babalarını öldüren annelerinden şikayetçi olmadı
Sanat dünyası Kılıçdaroğlu'na sırtını döndü! Bir tepki de Akbayram ailesinden

Sanat dünyası sırtını döndü! Bir tepki de Akbayram ailesinden
Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi

Altında düşüşün dibi neresi? Yeni tahmin geldi
Mobing kurbanı Irmak öğretmenin 9 dakikalık ses kaydı ortaya çıktı

Evinde ölü bulunan Irmak öğretmenin ses kaydı ortaya çıktı