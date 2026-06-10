Muğla'daki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve para ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde polisin düzenlediği operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya uyuşturucu madde sürüleceği bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 8-9 Haziran tarihleri arasında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde ekiplerin aramalarında, 225 gram kubar esrar, 157 gram satışa hazır 22 parça halinde esrar, hassas terazi, 279 bin 600 lira, 280 sterlin, 300 dolar, 150 avro ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.