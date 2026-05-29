Marmaris'te günübirlik tur teknesi battı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde günübirlik tur teknesinin batması sonucu mahsur kalan 148 kişi, sahil güvenlik ekipleri ve çevredeki teknelerin yardımıyla güvenli şekilde tahliye edildi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Marmaris Körfezi'nde tura çıkan "Big Boss" isimli gezinti teknesi, Cennet Adası açıklarındaki Akvaryum Koyu'nda henüz belirlenemeyen nedenle su almaya başlayarak battı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sahil güvenlik ekibi sevk edildi.

Muğla Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bugün Akvaryum Koyu açıklarında içerisinde 120 yetişkin, 20 çocuk ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 148 kişinin bulunduğu tur teknesinin su almaya başladığı ihbarı üzerine ekiplerin hızla bölgeye intikal ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İhbarın ardından bölgeye sevk edilen ekiplerin koordinasyonunda, teknede bulunan vatandaşlarımız çevredeki teknelerin de desteğiyle güvenli şekilde tahliye edilmiştir. Yapılan kontrollerde herhangi bir can kaybı, yaralanma veya sağlık sorununun bulunmadığı tespit edilmiştir. Tahliye edilen vatandaşlarımız güvenli şekilde kıyıya ulaştırılmıştır."

Olayla ilgili inceleme ve gerekli işlemlerin Marmaris Kaymakamlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
