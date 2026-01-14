Marmaris'te tadilattaki 5 katlı apart otel çöktü / Haber eklendi

Haberler

Muğla'nın Marmaris ilçesinde tadilatta olan 5 katlı bir apart otel çöktü. Olayda kimsenin bulunmadığı belirtildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi.

Armutalan Mahallesi'nde tadilatta olan 5 katlı bir apart otel, saat 13.30 sıralarında çöktü. İhbar üzerine, olay yerine itfaiye, polis, emniyet, AFAD ve zabıta ekipleri sevk edildi. Çökme anında otelde kimsenin bulunmadığı bildirildi. Güvenlik önlemleri kapsamında, yıkılan apartın arka kısmında bulunan bir diğer apart, tedbir amacıyla tahliye edildi. Apartmanda inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
