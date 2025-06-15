4.8 milyon takipçili fenomen 'müstehcenlik'ten gözaltına alındı

4.8 milyon takipçili fenomen 'müstehcenlik'ten gözaltına alındı
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Marmaris'te turistlere ait özel görüntüleri yayınlayan sosyal medya fenomeni Bora K. 'müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına alındı. 4 milyon 870 bin takipçisi bulunan Bora K.'nin evinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyale el konuldu.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, turistlere ait özel görüntüleri yayınlayan sosyal medya fenomeni Bora K. (53), 'Müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bora K.'nin sosyal medya uygulaması olan Youtube kanalında, tatil yörelerinde turistlerin bikinili görüntülerini çekip yakınlaştırarak paylaştığı tespit etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında turistlere ait özel görüntüleri yayınlayan sosyal medya fenomeni Bora K.'nin adresi belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 4 milyon 870 bin takipçili Bora K., dün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada çok sayıda dijital materyale el konuldu. 'Müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına alınan Bora K.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKUZEY TEKİNOĞLU :

Yaz geldi.. OÇ lar piyasaya çıkmaya başladı..

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