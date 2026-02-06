Haberler

Marmaris'te sel sularına kapılan işçi hayatını kaybetti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, sel sularına kapılan 42 yaşındaki belediye temizlik işçisi Zekeriya Şahin'in cesedine, arama kurtarma çalışmaları sonrası ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde dereden otomobiliyle geçerken sel sularına kapılan belediye temizlik işçisi Zekeriya Şahin (42), hayatını kaybetti.

Marmaris'te akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Osmaniye Mahallesi'ndeki Osmaniye Deresi'nde otomobil olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilin sürücüsünün sel sularına kapılmış olabileceği ihtimali üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya koordinesinde yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu, saat 03.00 sıralarında, aracının olduğu noktadan yaklaşık 100 metre ileride sürücü Zekeriya Şahin'in cesedine ulaşıldı. Marmaris Belediyesi'nde temizlik işleri personeli olarak çalışan ve eşinden bir süre önce boşandığı öğrenilen 1 çocuk babası Şahin'in cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı, yağmur suyu aktarma borusunun altından çıkarıldı. Şahin'in cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Zekeriya Şahin'in, Osmaniye Mahallesi'nden Turunç Mahallesi'ne giderken olayın meydana geldiği öğrenildi.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
