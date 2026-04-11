Muğla merkezli 4 ilde "sahte bungalov" operasyonunda 3 tutuklama

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 'sahte bungalov kiralama' ilanlarıyla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı. Operasyon, Muğla ve 3 ilde eş zamanlı düzenlendi.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ortak çalışma başlatıldı.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucunda, bilişim sistemlerini kullanarak "sahte bungalov kiralama" ilanları üzerinden "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Muğla, Kocaeli, Mersin ve Şırnak'ta belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskında 8 zanlı gözaltına alındı.

Mağdurları sahte reklamlarla dolandırmışlar

Şüphelilerin, banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanarak oluşturdukları sahte ilanlarla çok sayıda vatandaşı mağdur ettikleri tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı, 5'i serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

