Marmaris'te restorana silahlı saldırı düzenleyen 2 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir restorana silahla ateş açan Azerbaycan uyruklu iki zanlı, polis tarafından yakalandı. Olayda yaralanan olmadı, zanlılar emniyetteki işlemlerine devam ediliyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde restorana silahla ateş açan yabancı uyruklu 2 zanlı gözaltına alındı.

Yat Limanı mevkisindeki restoranın önüne gelen Azerbaycan uyruklu E.C. ve A.K, silahlarla iş yerine ateş açtı.

Restoranın cam ve duvarlarına çok sayıda merminin isabet ettiği olayda yaralanan olmadı.

Kaçan şüpheliler E.C. ve A.K, polis ekiplerinin çalışması sonucu ilçeden çıkamadan yakalandı.

Ekipler, şüphelilerin olayda kullandıkları silahları kaçarken attıkları yerde ele geçirdi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
