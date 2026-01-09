Haberler

Marmaris'te 14 aracın lastiklerini bıçakla kesen zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Muğla'nın Marmaris ilçesinde park halindeki 14 aracın lastiklerini bıçakla kesen S.A. tutuklandı. Olayla ilgili güvenlik kameraları incelendi ve şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde park halindeki 14 aracın lastiklerini bıçakla kestiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Armutalan Mahallesi, 313 Sokak, Vatan Caddesi ve Yunus Nadi Caddesi'nde 14 aracın lastikleri bıçakla kesildi. Araçlarındaki zararı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polisler, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyerek şüphelinin S.A. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan zanlıya, Cumhuriyet Başsavcısı talimatı doğrultusunda psikiyatri raporu alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

