Haberler

Marmaris'te Otobüs Şoförü Fenalaşan Yolcuyu Hastaneye Yetiştirdi

Marmaris'te Otobüs Şoförü Fenalaşan Yolcuyu Hastaneye Yetiştirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Marmaris ilçesinde, belediye otobüsünde fenalaşan bir yolcu, otobüs şoförü Mehmet Gönen tarafından hastaneye yetiştirildi. Olay anı araç içi kamera ile kaydedildi.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde belediye otobüsünde fenalaşan yolcu, otobüs şoförü Mehmet Gönen tarafından hastaneye yetiştirildi.

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında İçmeler–Marmaris güzergahında sefer yapan belediye otobüsünde meydana geldi. Seyahat esnasında bir yolcu aniden fenalaştı. Durumu fark eden otobüs şoförü Mehmet Gönen, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile irtibata geçerek aracı güzergah dışına çıkardı. Rahatsızlanan yolcu, en yakın sağlık kuruluşu olan AHU Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan hastanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan olay araç içi kamera tarafından kaydedildi. Görüntülerde otobüs şoförünün hastayı hastaneye yetiştirdiği ve hastanın sedyeyle otobüsten alındığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kartel öldürüldü, ülke kan gölüne döndü! Meksika'daki çatışmaların bilançosu ağırlaşıyor

İki günde savaş alanına dönen ülkede can kaybı korkunç boyutta
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki fotoğraf arasında sadece 5 dakika var

Maça damga vuran kare
Hollanda'da Rob Jetten dönemi! Ülkenin ilk eşcinsel başbakanı oldu

Ülkenin ilk eşcinsel başbakanı oldu
Ünlü rap şarkıcısının çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı

Bu çocuğu, şimdi tüm Türkiye tanıyor
İbrahim Tatlıses, bir isme demediğini bırakmadı: Nefret ediyorum senden

Bir isme demediğini bırakmadı: Nefret ediyorum senden
İki fotoğraf arasında sadece 5 dakika var

Maça damga vuran kare
14 aylık İkra bebeğin yaralandığı olayda iki taraf da birbirini suçladı

Dehşete düşüren olay büyüyor! İki taraf da birbirini suçladı
Sırra kadem basan 3 çocuk annesi kadın 24 yıl sonra bulundu

Alışveriş için evden çıkıp sırra kadem basmıştı! 24 yıl sonra bulundu