Marmaris'te motosiklet sürücüsü öldü, eski belde belediye başkanına ev hapsi verildi

Marmaris'te motosiklet sürücüsü öldü, eski belde belediye başkanına ev hapsi verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Marmaris'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı özel hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü eski belde belediye başkanı İ.Ç hakkında hakimlikçe ev hapsi tedbiri uygulandı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.
Eski Armutalan Belde Belediye Başkanı İ.Ç'nin (75) kullandığı 48 VP 111 plakalı otomobille Edisun Özdemir (60) idaresindeki 48 ST 576 plakalı motosiklet, Yeşilbelde Mahallesi Mezargediği mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Özdemir, sağlık ekibince kaldırıldığı özel hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan otomobil sürücüsü İ.Ç, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli hakkında çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsi tedbiri uygulandı.