Haberler

Muğla'da çarpışan iki motosikletin sürücüleri öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla’nın Marmaris ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu sürücüler Murat Ercan ve Ömer İrksarı hayatını kaybetti, Rus uyruklu Angelina Ishkildina ağır yaralandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu sürücüler yaşamını yitirdi, Rus uyruklu bir kişi ağır yaralandı.

İçmeler Mahallesi Asparan Caddesi'nde Murat Ercan (26) idaresindeki 03 AGV 876 plakalı motosiklet, Gölenye Barbaros Caddesi'nden Asparan Kavşağı istikametine seyir halindeyken, karşı yönden gelen Ömer İrksarı'nın (29) kullandığı 34 FME 374 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan sürücüler Ercan ve İrksarı, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada, 03 AGV 876 plakalı motosiklette bulunan Rus uyruklu Angelina Ishkildina (22) ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın, Marmaris'teki özel bir hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Denizli'ye sevk edildi.???????

Kaynak: AA / Sabri Kesen
Trump ilk kez açıkladı! Şi'den tarihi zirveye damga vuran 2 hamle

Trump ilk kez açıkladı! Şi'den tarihi zirveye damga vuran 2 hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eğer doğruysa yer yerinden oynar! Arda Güler'in fotoğrafındaki detay Real Madrid'i karıştırdı

Arda'nın fotoğrafındaki detay Real Madrid'i karıştırdı
Güneydoğu'nun 'saklı cenneti' Halfeti, 1 milyon ziyaretçi bekliyor

Bavulunu kapan buraya akın ediyor! Bozkırın ortasında saklı cennet

Erdoğan ve Tokayev, Alem.AI Yapay Zeka Merkezi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yapay zeka merkezine ziyaret
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel: Kişisel verilerin korunması milli güvenlik ve dijital egemenlik meselesidir

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel'den kongreye damga vuran mesaj
Dünyada nadir görülüyor! Çanakkale'de gökyüzünde sıra dışı manzara

Bir anda şehrin üzerini kapladı! Gökyüzünde esrarengiz görüntü
Kastamonu bu olayla çalkalanıyor! Tecavüzden kaçıp camdan atlayan öğrenci erkek çıktı

Tecavüzden kaçıp camdan atlayan öğrenci erkek çıktı
Koca ülkeyi karıştıran kare! Acun Ilıcalı'yı da etkiliyor

Koca ülkeyi karıştıran kare! Acun Ilıcalı'yı da etkiliyor