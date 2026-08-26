Marmaris'te arıza yapan motoryat kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 7 kişi bulunan motoryat, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle yedeklenerek Marmaris Limanı'na güvenle yanaştırıldı.
MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen, içerisinde 7 kişinin bulunduğu motoryat, limana yanaştırıldı.
Marmaris ilçesi açıklarında bir motoryat, önceki gün saat 14.30 sıralarında makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedeki kişilerin telefonla yardım istemesinin ardından Sahil Güvenlik Botu KB-14, bölgeye sevk edildi. İçinde 7 kişinin olduğu motoryat yedeklenip, Marmaris Limanı'na yanaştırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı