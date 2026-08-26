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Marmaris'te arıza yapan motoryat kurtarıldı

Marmaris'te arıza yapan motoryat kurtarıldı
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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 7 kişi bulunan motoryat, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle yedeklenerek Marmaris Limanı'na güvenle yanaştırıldı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen, içerisinde 7 kişinin bulunduğu motoryat, limana yanaştırıldı.

Marmaris ilçesi açıklarında bir motoryat, önceki gün saat 14.30 sıralarında makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedeki kişilerin telefonla yardım istemesinin ardından Sahil Güvenlik Botu KB-14, bölgeye sevk edildi. İçinde 7 kişinin olduğu motoryat yedeklenip, Marmaris Limanı'na yanaştırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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