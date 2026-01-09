Haberler

Marmaris'te kayalıklarda mahsur kalan köpek, keçi ve oğlak kurtarıldı

Marmaris'te kayalıklarda mahsur kalan köpek, keçi ve oğlak kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan köpek, keçi ve oğlak, AKUT ekibi tarafından kurtarıldı. Ekip, halat yardımıyla 60-70 metrelik kayalıklara inerek hayvanları güvenli alana tahliye etti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan köpek, keçi ve oğlak, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibince kurtarılarak güvenli alana tahliye edildi.

Orhaniye Mahallesi'ndeki kayalıklarda köpek, keçi ve oğlağın mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye AKUT Marmaris ekibi yönlendirildi.

Ekip, yaklaşık 60-70 metrelik kayalıklardaki uçuruma halat yardımıyla inip, köpek, keçi ve oğlağı kurtararak güvenli alana tahliye etti.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
Suriye ordusu, Halep'te kritik bölgeyi kontrol altına aldı

Suriye ordusu kritik bölgeyi kontrol altına aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı

Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı
Nedim Şener'den Özgür Özel'in Suriye açıklamalarına tepki: Büyük ayıp

Nedim Şener'den Özgür Özel'in Suriye açıklamalarına tepki: Büyük ayıp
Fenerbahçe'den Enes Ünal sürprizi

Kimse beklemiyordu! Süper Lig devinden Enes Ünal sürprizi
Fuhuş operasyonunda tutuklanan işyeri sahibinin talebi operasyonu gölgede bıraktı

Fuhuştan tutuklanan kadının talebi operasyonu gölgede bıraktı
Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı

Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı
Kasım Garipoğlu'nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı

Kasım Garipoğlu'nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı
Eğitime kar ve fırtına molası: Birçok kentte okullar tatil edildi

Öğrencilerin merakla beklediği haber valiliklerden geldi