Marmaris'te kayalıklarda mahsur kalan köpek, keçi ve oğlak kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan köpek, keçi ve oğlak, AKUT ekibi tarafından kurtarıldı. Ekip, halat yardımıyla 60-70 metrelik kayalıklara inerek hayvanları güvenli alana tahliye etti.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan köpek, keçi ve oğlak, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibince kurtarılarak güvenli alana tahliye edildi.
Orhaniye Mahallesi'ndeki kayalıklarda köpek, keçi ve oğlağın mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye AKUT Marmaris ekibi yönlendirildi.
Ekip, yaklaşık 60-70 metrelik kayalıklardaki uçuruma halat yardımıyla inip, köpek, keçi ve oğlağı kurtararak güvenli alana tahliye etti.
Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel