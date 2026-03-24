Marmaris'te belediyenin kadın saha personeline ücretsiz cilt bakımı

Marmaris Belediyesi, park ve bahçeler birimlerinde çalışan 60 kadın saha personeline ücretsiz cilt bakımı hizmeti sunuyor. Kadın çalışanlar, yoğun mesai temposu içinde kişisel bakım imkanı bulmanın mutluluğunu yaşıyor.

Marmaris'te, Marmaris Belediyesi temizlik ile park ve bahçeler birimlerinde çalışan 60 kadın saha personeline ücretsiz cilt bakımı hizmeti sunuluyor.

Kadın personelin mesai düzenine göre planlanan uygulama kapsamında toplam 60 kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Yoğun çalışma temposunda kendilerine zaman ayırmakta güçlük çeken personel, etkinlik sayesinde kişisel bakım imkanı buluyor.

Cilt Bakım Uzmanı Dilhan Sekmen, yaptığı açıklamada, kadın saha çalışanlarının yıl boyunca yağmur, rüzgar ve güneş gibi zorlu hava koşullarında özveriyle görev yaptığını belirtti.

Çalışanların ciltlerinin bu şartlardan doğrudan etkilendiğine dikkati çeken Sekmen, "Onlara küçük bir teşekkür sunmak istedim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
Kabine sonrası Erdoğan'dan 'İran' mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız

Erdoğan'dan Kabine sonrası İran mesajı: Bunu yapmakta kararlıyız
Yunus Emre Özden'in eski eşi, Aleyna Kalaycıoğlu'nun hapse girmesine kayıtsız kalamadı

Yuvasını yıktığı isim, Aleyna'nın hapse girmesine kayıtsız kalamadı
Yağmura çamura aldırmadılar! Ne kuyruğu olduğunu tahmin edemezsiniz

Yağmura çamura aldırmadılar! Ne kuyruğu olduğunu tahmin edemezsiniz

Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti

Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti
Yusuf Demir'den Galatasaray ve Türkiye itirafı

Takımdan ayrılır ayrılmaz baklayı ağzından çıkardı
Yunus Emre Özden'in eski eşi, Aleyna Kalaycıoğlu'nun hapse girmesine kayıtsız kalamadı

Yuvasını yıktığı isim, Aleyna'nın hapse girmesine kayıtsız kalamadı
Emine Ülker Tarhan 12 yıl sonra CHP'ye döndü

CHP'de büyük sürpriz! 12 yıl sonra geri döndü, ilk cümlesi ses getirdi
İran, Türkiye vanasını kapattı iddiası! Yalanlama geldi

İran'la ilgili ortalığı karıştıran "Türkiye" iddiası! Yalanlama geldi