Marmaris'te intihar olayı: 21 tüfek ve 8 tabanca ele geçirildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir genç, ruhsatsız pompalı tüfekle intihar etti. Soruşturma sonucunda tüfeği temin eden kişinin evinde yapılan operasyonda 21 tüfek ve 8 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde Efekan Ender (18), çalıştığı oto tamirhanesinde ruhsatsız pompalı tüfekle başına ateş ederek yaşamına son verdi. Soruşturma kapsamında Efekan'ın ölmeden 3 gün önce 7 bin TL karşılığında tüfeği temin ettiği halk otobüsü şoförü Ümit Ö.'nün (58) evine düzenlenen operasyonda 21 tüfek ve 8 tabanca ile 2 bin 661 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan Ümit Ö.'nün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Marmaris'in Çamdibi Mahallesi Ata Sanayi Sitesi'nde dün saat 09.00 sıralarında oto tamirhanesini açan iş yeri çalışanları Efekan Ender'i kanlar içerisinde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başına pompalı tüfekle ateş ederek öldüğü belirlenen Ender'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, Ender'in intihar ettiği ruhsatsız pompalı tüfeği satın aldığı kişinin halk otobüsü şoförü Ümit Ö. olduğunu belirledi. Şüphelinin evine düzenlenen operasyonda kurusıkı tabancaların namlulularını açmada kullanılan 1 torna tezgahı, 21 tüfek, 7 kurusıkı tabanca, 1 tabanca ve 2 bin 661 fişek ele geçirildi. Efekan Ender'in intiharda kullandığı tüfeği, 3 gün önce 7 bin liraya satın aldığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.