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Marmaris'te Deniz Turizmi Toplantısı: Güvenlik ve Sürdürülebilirlik Masada

Marmaris'te Deniz Turizmi Toplantısı: Güvenlik ve Sürdürülebilirlik Masada
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, İlçe Deniz Turizmi Kurulu Toplantısı düzenlendi. Kaymakam Nurullah Kaya başkanlığındaki toplantıda, günübirlik deniz araçlarının faaliyetleri, denetim süreçleri, seyir kuralları ve yolcu güvenliği gibi konular ele alınarak, deniz turizminde düzen ve koordinasyonun güçlendirilmesi hedeflendi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, deniz turizminin güvenli ve sürdürülebilir yürütülmesine yönelik İlçe Deniz Turizmi Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya başkanlığında düzenlenen toplantıya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak, Bölge Liman Başkanı Çetin Çiftçi ile ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Toplantıda, günübirlik deniz turizmi araçlarının faaliyetleri, başvuru ve denetim süreçleri, hizmet kalitesinin artırılması, seyir ve demirleme kuralları ile yolcu güvenliği hususları ele alındı.

Deniz turizminde düzen ve koordinasyonun güçlendirilmesinin hedeflendiği toplantıda, kurumlar arası işbirliğinin artırılması ve alınacak tedbirlere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA
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