Haberler

Muğla'da denizde hayalet ağ temizliği

Muğla'da denizde hayalet ağ temizliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Marmaris'te deniz canlıları için tehdit oluşturan 1500 metrekarelik hayalet ağ, temizlik çalışmaları ile denizden çıkarıldı. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, balıkçılardan gelen ihbarlar üzerine hayalet ağ temizliği gerçekleştirdi ve bu çalışmaların devam edeceğini açıkladı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde deniz canlıları için tehdit oluşturan yaklaşık 1500 metrekarelik hayalet ağ, yapılan temizlik çalışmasıyla denizden çıkarıldı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, balıkçılardan gelen ihbarlar doğrultusunda Marmaris'in Bozburun ve Hisarönü bölgelerinde hayalet ağ temizleme çalışması başlattı. Reis 48 isimli gemi ve dalış timiyle iki ayrı noktada dalış gerçekleştirildi. Bozburun Çomçalık mevkisinde yapılan çalışmada, deniz canlıları tehdit oluşturan yaklaşık 1500 metrekarelik hayalet ağ, denizden çıkarıldı. Yetkililer, bölgede hava şartlarına bağlı olarak iki hafta boyunca toplam 7 dalış günü planlandığını belirtip, Muğla'nın tüm kıyılarında hayalet ağlarla mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz'de vurulan Türk gemisiyle ilgili ilk açıklama

Erdoğan'dan vurulan gemiler için ilk açıklama! İki ülkeyi uyardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili Tayyar: Mehmet Akif Ersoy'la ilgili iddialardan daha ağır bir isim var

AK Partili isim: Ersoy'la ilgili iddialardan daha ağır bir isim var
Gülsim Ali siyah mini elbisesiyle göz kamaştırdı! Bakan bir daha baktı

Siyah mini elbisesiyle göz kamaştırdı! Bakan bir daha baktı
Kameralar, kasa ve bilezikler... Güllü'nün eski sevgilisi konuştu

Kameralar, kasa ve bilezikler... Güllü'nün eski sevgilisi konuştu
Gözünün yaşına bakmadılar! David Jurasek'e soğuk duş

Bu pozisyonun bedeli çok ağır oldu!
AK Partili Tayyar: Mehmet Akif Ersoy'la ilgili iddialardan daha ağır bir isim var

AK Partili isim: Ersoy'la ilgili iddialardan daha ağır bir isim var
Uzak Şehir'e damga vuran ateşli duş sahnesi

Fenomen diziye damga vuran ateşli duş sahnesi
Yaz meyvesinde kış hasadı başladı! Kilosu 130 TL'den satılıyor

Yaz meyvesinde kış hasadı başladı! Kilosu 130 TL'den satılıyor
Güllü'nün mezarı gül bahçesine döndü

Güllü'nün mezarında dikkat çeken hareketlilik
Çocuğunun boğazına bıçak dayayan baba için karar verildi

Çocuğunun boğazına bıçak dayayan baba için pes dedirten karar
Trump, on binlerce kişiyi öldüren fentanili 'kitle imha silahı' ilan etti

Korku filmi değil gerçek! Zombilere karşı resmen harekete geçtiler
Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü belli oldu

Efsaneye imza attırdılar! İşte Volkan'ın koltuğuna oturan isim
Vergi yüzsüzleri listesi açıklandı! 3'ü birden aynı listede yer aldı

Nihayet yayınlandı! 3'ü birden aynı listede
Meclis'te saç saça baş başa kavga! Arbede anı kamerada

Mahalle kavgası değil! Bu görüntüler Meclis'te kaydedildi
title