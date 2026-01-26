Haberler

Marmaris'te Fırtına Etkili Oldu: Ağaçlar Devrildi, Yelkenli Tekne Karaya Oturdu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan fırtına, sokaklarda ağaçların devrilmesine, bir yelkenli teknenin karaya oturmasına ve motosiklet sürücülerinin zor anlar yaşamasına neden oldu. Yetkililer denize açılacak olanları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, yelkenli tekne karaya oturdu.

Marmaris ilçesinde sabah saatlerinde fırtına ve sağanak etkili oldu. Fırtına günlük yaşamı olumsuz etkilerken İçmeler Mahallesi'nde demirli bulunan bir yelkenli tekne, dalgaların etkisiyle karaya oturdu. Teknede hasar oluştu. Ayrıca bölgede fırtınanın etkisiyle ağaçlar devrildi. Belediye ekipleri tarafından devrilen ağaçlar bulundukları yerden kaldırıldı. Fırtına nedeniyle motosiklet sürücüleri de trafikte zor anlar yaşadı. Yetkililer, denize açılacak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
