Marmaris'te Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik denetimleri artırıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik ekiplerince yürütülen denetim ve bilgilendirme çalışmaları yoğunlaştırıldı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, bayram tatili süresince vatandaşların güvenli seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla 24 saat esasına göre görev yapıyor.

Denetimler kapsamında, Marmaris Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin giriş ve çıkışlarında durdurulan otobüslerdeki şoför, muavin ve yolculara, emniyet kemeri kullanımı başta olmak üzere trafik kuralları konusunda hatırlatmalarda bulunuluyor.

İlçe giriş ve çıkışlarındaki uygulama noktalarında ise araçlarıyla yolculuk yapanlar durdurularak rutin kontroller gerçekleştiriliyor.

Ekipler, sürücü ve yolculara huzurlu bir bayram geçirmeleri için dikkat etmeleri gereken trafik tedbirleri hakkında bilgilendirmeler yapıyor.