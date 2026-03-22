Marmaris'te Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik denetimleri artırıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla trafik ekipleri güvenli seyahat için 24 saat denetim yapıyor. Otobüslerde sürücülere ve yolculara trafik kuralları hatırlatılıyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik ekiplerince yürütülen denetim ve bilgilendirme çalışmaları yoğunlaştırıldı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, bayram tatili süresince vatandaşların güvenli seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla 24 saat esasına göre görev yapıyor.

Denetimler kapsamında, Marmaris Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin giriş ve çıkışlarında durdurulan otobüslerdeki şoför, muavin ve yolculara, emniyet kemeri kullanımı başta olmak üzere trafik kuralları konusunda hatırlatmalarda bulunuluyor.

İlçe giriş ve çıkışlarındaki uygulama noktalarında ise araçlarıyla yolculuk yapanlar durdurularak rutin kontroller gerçekleştiriliyor.

Ekipler, sürücü ve yolculara huzurlu bir bayram geçirmeleri için dikkat etmeleri gereken trafik tedbirleri hakkında bilgilendirmeler yapıyor.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
Katar'da helikopter düştü! 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu

Katar'da helikopter düştü! 3 şehidimiz var
İstanbul Fatih'te iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

İstanbul'un göbeğinde iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
Futbolcu cinayetinin ardından herkes Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun bu görüntülerini paylaşıyor

Herkes Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun bu görüntülerini paylaşıyor
Netanyahu'dan İran saldırıları sonrası olay itiraf: Çok zor bir akşam geçirdik

Netanyahu'dan beklenmedik açıklama
Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor

Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor
Boşanma aşamasındaki eşinin vurduğu Tuğçe, 14 yaşındayken zorla evlendirilmiş

Boşanma aşamasındaki eşinin vurduğu Tuğçe, 14 yaşındayken zorla evlendirilmiş
Futbolcu cinayetinin ardından herkes Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun bu görüntülerini paylaşıyor

Herkes Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun bu görüntülerini paylaşıyor
İran'ın vurduğu şehirde Ben-Gvir'e sert tepki: Sen bir Nazisin

İran'ın yıktığı şehirde İsrailli bakana sert tepki: Sen bir Nazisin
Heyelan otomobili böyle yuttu! Her şey 3 saniye sürdü

Her şey 3 saniye sürdü! Heyelan otomobili böyle yuttu