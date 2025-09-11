Marmaris'te Barda Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, bir barda çıkan Hüseyin Acet'in (22) öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı kavgaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Olayda silahı kullandığı belirlenen 1 şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.

Olay, 8 Eylül'de saat 07.30 sıralarında Tepe Mahallesi 39. Sokak'taki Barlar Sokağı'nda bulunan bir barda meydana geldi. Bar işletmecisi Zafer Ç. ile müşteriler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Zafer Ç., tabancayla ateş açıp, kaçtı. Başından vurulan Hüseyin Acet ile bacağına kurşun isabet eden Azim Can Nas (24) yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan iki yaralıdan durumu ağır olan Acet, kurtarılamadı. Polis, olayın ardından şüpheli olarak B.S. (27), F.Ç. (21), K.İ. (28), T.İ. (27) ve Zafer Ç.'ye yardım ettiği öne sürülen A.T.'yi (63) gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliye sevk edilen şüphelilerden B.S., F.Ç. ve A.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmayı derinleştiren polis, olayda silahı kullandığı belirlenen firari şüpheli Zafer Ç.'nin Selimiye Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirledi. Zafer Ç., dün gece jandarmayla ortak olarak düzenlene operasyonla yakalandı. Zafer Ç.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.