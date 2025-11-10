Haberler

Marmaris'te Atatürk anısına yüzme etkinliği düzenlendi

Marmaris'te Atatürk anısına yüzme etkinliği düzenlendi
Güncelleme:
Muğla'nın Marmaris ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılı dolayısıyla 'Atamıza Saygı Yüzme Etkinliği' düzenlendi. Yüzücüler, İçmeler Plajı'ndan Keçi Adası'na yüzerek Atatürk'ü andı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 87. yılında yüzerek andı.

İçmeler Mahallesi'nde Atatürkçü Düşünce Derneğince (ADD) "Atamıza Saygı Yüzme Etkinliği" düzenlendi.

İlçedeki yüzme kulüplerinin sporcuları, dernek üyeleri ve gönüllüler etkinlikte İçmeler Plajı'nın karşısında yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Keçi Adası'na yüzüp döndü.

Yüzücülere sahilde bulunanlar alkışlarla destek verdi.

Sahil Güvenlik ekipleri de yüzücülere güvenlik ve refakat desteği sağladı.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, parkuru tamamlayan yüzücüleri kutladı.

Ayrıca İçmeler Mahallesi Muhtarlığınca Atatürk anısına lokma döktürüldü.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
