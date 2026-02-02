Haberler

Marmaris'te Asayiş ve Güvenlik Toplantısı yapıldı

Güncelleme:
Muğla'nın Marmaris ilçesinde Kaymakam Nurullah Kaya başkanlığında yapılan toplantıda, asayiş durumu ve güvenlik tedbirleri değerlendirildi. Vatandaşların huzur ve güvenliğinin artırılması için alınacak tedbirler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Asayiş ve Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Nurullah Kaya başkanlığındaki toplantıya ilgili birim amirleri katıldı.

Toplantıda ilçenin genel asayiş durumu, güvenlik tedbirleri ve yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Vatandaşların huzur ve güvenliğini artırmaya yönelik alınacak tedbirler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaya, vatandaşların ve tatilcilerin huzur ve güvenliğinin sağlanmasının öncelikli görevleri olduğunu hatırlatarak, tüm birimlerin koordineli çalışmasının önemine değindi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
