Marmaris'te 5.8 Büyüklüğünde Deprem: AFAD'dan Olumsuz Bir Durum Yok Açıklaması

Afad : AN İTİBARİYLE OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin

Afad'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Akdeniz, Muğla Marmaris açıklarında saat 02: 17'de meydana gelen ve Muğla, Aydın, Denizli, Manisa ve İzmir illerimizde hissedilen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

BAKAN KURUM: EKİPLERİMİZ SAHA TARAMA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Akdeniz açıklarında meydana gelen ve Muğla başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen 5.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. An itibariyle olumsuz bir durum söz konusu olmamakla birlikte ekiplerimiz saha tarama çalışmalarına başladı. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" dedi.