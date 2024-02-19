Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

Türkiye son dönemde adeta bir beşik gibi sallanmaya devam ederken panik yaratan bir gelişme de Akdeniz'de yaşandı.

AFAD GELİŞMEYİ DUYURDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SARSINTI ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

11.3 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı çevre illerde de hissedildi.