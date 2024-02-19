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Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

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AFAD'ın verdiği bilgiye göre Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11.3 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

Türkiye son dönemde adeta bir beşik gibi sallanmaya devam ederken panik yaratan bir gelişme de Akdeniz'de yaşandı.

AFAD GELİŞMEYİ DUYURDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SARSINTI ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

11.3 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

Marmaris'te 4.3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Güncel

Marmaris Deprem Muğla Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Hek Tor:

Marmaris açıkları denilen yer 190 km. uzaklıkta, taaaaa Rodos'un arka kısımlarında. Hiç de korkutmamış, sadece heyecanlandırmştır... Milleti gaza getirmeyin, korkmaları gerekenler Rodoslu ve Giritliler...

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Can:

Marmaris’te bulunan biri olarak en ufak bir sarsıntı hissetmedim.

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haksız mıyım:

kaç şiddetinde olursa olsun her deprem milleti korkutuyor çünkü acılar çok taze. yoksa 5 in altındaki depremler yıkıma can kaybına yol açmaz.

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