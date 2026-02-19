Haberler

Muğla'da 26 yıl 1 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 26 yıl 1 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cemal Ş. adlı hükümlü, emniyet ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Gözcü Projesi" kapsamında aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda "hakaret, hırsızlık, kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık" suçlarından aranan şüphelinin yakalanması için teknik takip gerçekleştirdi.

Yapılan çalışma sonucu Aydın ve Denizli'de 4 ayrı dosyadan 26 yıl 1 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Cemal Ş. (35), Tepe Mahallesi yat limanı girişinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi.

